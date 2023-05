Intersolar Europe 2023: Valentin Software stellt neueste Planungssoftware für Photovoltaik- und Wärmepumpenanlagen vor

Berlin (ots) -Auch im Jahr 2023 präsentiert Valentin Software seine innovative Planungssoftware zur nachhaltigen Energieversorgung auf der Intersolar Europe in München. Vom 14. bis 16. Juni können sich Fachbesucher am Stand A4.230 über die aktuellen Versionen und neuen Features von PV*SOL und GeoT*SOL informieren. Die Intersolar Europe gilt als weltweit führende Fachmesse der Solarwirtschaft. https://www.intersolar.de/Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Präsentation der neuen Programmversion von PV*SOL premium. Die führende Photovoltaik-Software wurde unter anderem um neue, hochwertige Klimadaten für Deutschland erweitert.Auf dem Messestand finden regelmäßig Live-Planungen mit PV*SOL premium statt und ein kompetentes Team steht rund um die Uhr für Produktberatungen zur Verfügung. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von PV*SOL und als Dank für langjährige Kundenbeziehungen wird zudem ein besonderer Messerabatt auf die gesamte Produktpalette angeboten.Auch die Wärmepumpen-Software GeoT*SOL wurde um neue Funktionen erweitert. In der Programmversion 2023 wird mit der Integration einer Photovoltaikanlage dem Trend zur Sektorenkopplung Rechnung getragen. Außerdem können die Simulationsergebnisse der Wärmepumpen- und PV-Anlage nun als dynamische, konfigurierbare Diagramme im Programm dargestellt und ausgewertet werden.ÜBER DIE PRODUKTEPV*SOL premium ist ein dynamisches Simulationsprogramm mit 3D-Visualisierung und detaillierter Verschattungsanalyse zur Planung von Photovoltaikanlagen. Ob Voll- oder Überschusseinspeisung, ob in Kombination mit elektrischen Verbrauchern, Batteriesystemen und Elektrofahrzeugen, oder zusammen mit Wärmepumpe oder Heizstab: Mit dem bankenfähigen Branchenstandard PV*SOL premium kann die erneuerbare Energieversorgung durch Photovoltaik professionell geplant und simuliert werden. https://valentin-software.com/produkte/pvsol-premium/ | https://valentin-software.com/produkte/pvsol/GeoT*SOL ist ein professionelles und benutzerfreundliches Werkzeug für die Planung und Auslegung von Wärmepumpenanlagen. Das Programm bietet Ihnen für Ihren Standort die Wahl zwischen verschiedenen Wärmequellen, Betriebsweisen und zahlreichen Anlagenkonfigurationen. Auf Grundlage einer dynamischen Minutensimulation können u. a. Stromverbrauch, Jahresarbeitszahlen und Betriebskosten unter Berücksichtigung von Sperrzeiten und Tarifen berechnet werden. Auch eine Bewertung der Anlagen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) wird durchgeführt. https://valentin-software.com/produkte/geotsol/T*SOL ist ein dynamisches Simulationsprogramm zur Auslegung, Optimierung und Berechnung von solarthermischen Anlagen. Mit T*SOL können Sie geplante Anlagen optimal auslegen, Kollektorfeld und Speicher dimensionieren sowie die Wirtschaftlichkeit berechnen. T*SOL bietet Ihnen über 200 vorkonfigurierte Anlagensysteme und umfangreiche Auslegungshilfen. Nach der Simulation erhalten Sie einen umfangreichen Projektbericht mit allen Anlagendaten und detaillierten Simulations- und Wirtschaftlichkeitsergebnissen unter GEG-Bedingungen. https://valentin-software.com/produkte/tsol/ÜBER VALENTIN SOFTWAREDie Valentin Software GmbH blickt auf mehr als 30 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Mit den Marken PV*SOL, T*SOL und GeoT*SOL zur dynamischen Simulation, Auslegung sowie Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsprognose von Photovoltaik-, Solarthermie- und Wärmepumpenanlagen hat sich die Berliner Softwarefirma zu einem weltweit führenden Anbieter von innovativer Planungssoftware zur nachhaltigen Energieversorgung entwickelt. Zu den Kunden zählen Ingenieure, Planer, Installateure und Architekten sowie herstellende Unternehmen aus dem Bereich der Elektro-, Heizungs- und Gebäudetechnik. https://valentin-software.com/Pressekontakt:Valentin Software GmbHStralauer Platz 34, 10243 BerlinTel.: + 49 (0)30 588 439 - 0 | Fax: + 49 (0)30 588 439 - 11Email: presse@valentin-software.comWeb: https://valentin-software.comOriginal-Content von: Valentin Software GmbH, übermittelt durch news aktuell