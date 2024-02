Interroll Holding AG Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Interroll-Aktie: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Interroll-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was 1,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie aktuell bei 2635,15 CHF, was einer positiven Entwicklung von +7,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +9,14 Prozent, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird und zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse gemischte Signale. Der RSI7 deutet darauf hin, dass die Interroll-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Interroll-Aktie gemischte Signale, wobei die Dividendenrendite und das Sentiment neutral bewertet werden, während die technische Analyse ein positives Bild zeichnet.