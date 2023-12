Interroll Holding AG Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Diskussionen rund um Interroll auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Aktie von Interroll wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Interroll als unterbewertet. Das KGV liegt mit 30,44 insgesamt 4 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,6 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Interroll liegt der RSI7 aktuell bei 31,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Interroll weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Interroll daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.