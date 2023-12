Interroll Holding AG Aktie: Was für ein Erfolg!

Interroll, ein Unternehmen aus dem Maschinenbereich, hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Interroll jedoch eine Rendite von 13,87 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,28 Prozent hatte, hat sich Interroll mit 7,59 Prozent deutlich verbessert und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interroll beträgt 30,44, was 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Interroll liegt bei 47,37, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält Interroll in den verschiedenen Kategorien Bewertungen von "Schlecht", "Gut" und "Neutral", was auf eine gemischte Entwicklung der Aktie hinweist.