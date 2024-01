Interroll Holding AG Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Interroll-Aktie: Dividende, Fundamentaldaten und Anleger-Sentiment im Fokus

Die Interroll AG verzeichnet eine Dividendenrendite von 1,32 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,02 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 1,71 Prozentpunkte, was darauf hindeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich zur Branche als schlecht einzustufen ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interroll beträgt 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 32 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment zu Interroll basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Interroll liegt bei 52 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,64, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Zusammenfassend ist die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche niedrig, das KGV deutet auf eine Unterbewertung hin und das Anleger-Sentiment sowie der Relative Strength-Index weisen auf eine neutrale Stimmung hin.