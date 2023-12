Interra Copper Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Technische Analyse der Interra Copper-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,4 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,28 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,27 CAD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Interra Copper geäußert wurden. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Interra Copper liegt bei 44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion wird hingegen als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Interra Copper in Bezug auf die Anlegerstimmung.