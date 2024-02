Interra Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Interra-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 SGD, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,04 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-12,5 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält Interra eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Interra aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -22,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Interra eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interra beträgt aktuell 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9 eine Unterbewertung des Unternehmens aus fundamentalen Gesichtspunkten bedeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Interra festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.