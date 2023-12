Interra Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Interra hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,88 Prozent erzielt, was 2,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,9 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Interra wird als neutral eingestuft, da sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, überwiegend neutral waren.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Interra-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 44,44, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Interra-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,03 SGD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,037 SGD weicht somit um +23,33 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Allerdings ergibt sich auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Interra-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.