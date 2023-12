Interpump. Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Interpump Spa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus technischer Sicht wird die Interpump Spa derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 47,06 EUR, während der Aktienkurs (46,73 EUR) um -0,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 42,18 EUR, was einer Abweichung von +10,79 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Interpump Spa zeigt mit einem Wert von 13,49 ein "Gut" an, während der RSI25 (bezogen auf 25 Tage) mit 34,24 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen nahm zu, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Interpump Spa-Aktie führt. Mit all diesen Faktoren ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

