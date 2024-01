Interpump. Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Interpump Spa liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der 25-Tage-RSI neutral bewertet, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Interpump Spa auf 46,81 EUR, während der aktuelle Kurs bei 45,75 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" auf der GD200-Basis. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Abstand von +5,61 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Interpump Spa. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden positiv aufgenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Interpump Spa in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass Interpump Spa aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt.