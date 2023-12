Interpump. Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Interpump Spa liegt bei 25,59, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen gab es bei Interpump Spa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies deutet darauf hin, dass keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Insgesamt wird dieses Kriterium daher mit "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Interpump Spa-Aktie ein Durchschnitt von 46,98 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46,91 EUR, was einen Unterschied von -0,15 Prozent darstellt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 42,42 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,58 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Interpump Spa also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Interpump Spa auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Interpump Spa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.