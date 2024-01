Interpump. Aktie: Ist das wirklich alles?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Interpump Spa war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, sowie drei Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 46,05 EUR der Interpump Spa nur -1,81 Prozent unter dem GD200 (46,9 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 43,07 EUR, was einem Kursabstand von +6,92 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Interpump Spa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Interpump Spa gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich für die Interpump Spa-Aktie ein neutraler Wert. Der RSI7 liegt bei 70,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 34,06 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.