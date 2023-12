Interpump. Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Interpump Spa liegt derzeit bei 48,08, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als neutral bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität rund um die Aktie von Interpump Spa als mittel eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Interpump Spa weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt. Somit wird der Aktie von Interpump Spa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Interpump Spa derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 46,92 EUR, während der Kurs der Aktie (47,03 EUR) um +0,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 42,66 EUR zeigt eine Abweichung von +10,24 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

