Interpublic of präsentiert Quartalsbilanz: Wachstum, Prognosen und Aktienausblick im Überblick

In knapp 20 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Interpublic of, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Interpublic of Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,04 Mrd. EUR erwartet die Börse gespannt auf das Ergebnis des Unternehmens. Analysten gehen aktuell von einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Interpublic of noch 2,50 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +5,10 Prozent auf 2,27 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll sich um +15,90 Prozent erhöhen und voraussichtlich bei 276,25 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt....