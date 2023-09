Interpublic of legt in 41 Tagen Quartalszahlen vor: Umsatz- und Gewinnprognosen im Blick

In 41 Tagen wird das New Yorker Unternehmen Interpublic of seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Datenanalysen prognostizieren einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interpublic of einen Umsatz von 2,46 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +5,10 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +15,90 Prozent auf 272,05 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von +1,70 Prozent und einem Gewinnanstieg um +5,80 Prozent auf 994,99 Mio. EUR bei einer positiven Jahresrendite von 2,52 EUR pro Aktie.

Aktuell zeigt der Interpublic of Aktienkurs eine negative...