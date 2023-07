Interpublic of erwartet in 105 Tagen positive Quartalszahlen: Wachstum im Umsatz und Gewinn prognostiziert

In den letzten Wochen hat sich der Kurs positiv entwickelt und konnte sich oberhalb der wichtigen 200-Tage-Linie halten. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial hat.

Fazit: Die Quartalszahlen von Interpublic of werden in 105 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Die Prognosen deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Gewinn voraussichtlich deutlicher zulegen wird. Auf Jahressicht erwarten die Analysten ebenfalls ein Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Anleger haben bereits positiv auf die Schätzungen reagiert und der Kurs konnte in den letzten Wochen ansteigen. Charttechnisch ist kurzfristig mit einer Unterstützung zu rechnen, was weiteres Potenzial für eine positive Entwicklung suggeriert.

Bitte...