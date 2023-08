Interpublic of: Wertverlust 10% - Anleger erwarten gespannt Quartalsbilanz und Kursanstieg

Interpublic of hat in den letzten 12 Monaten fast 10% an Wert verloren. Es ist daher verständlich, dass Aktionäre und Analysten gespannt auf die Quartalsbilanz für das 3. Quartal warten.

Die Analysten erwarten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinnanstieg von rund 15,90%. Im Gesamtjahr rechnen sie mit einem Umsatzwachstum von etwa 1,70% und einem Gewinnanstieg von rund 6,20%. Dies wäre ein positives Ergebnis für das Unternehmen.

Der aktuelle Aktienkurs spiegelt die Unsicherheit wider. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um etwa -10,81% verändert. Die Charttechnik deutet darauf hin, dass der Kurstrend negativ ist und es keine Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt gibt.

Langfristig sehen die Analysten jedoch optimistisch in die Zukunft. Sie prognostizieren einen Kursanstieg auf...