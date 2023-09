Interpublic of: Quartalszahlen und Gewinnaussichten - Erwarteter Anstieg in den nächsten Wochen

In knapp vier Wochen wird das Unternehmen Interpublic of aus New York seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Investoren sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn die Aktionäre rechnen können. Auch der Vergleich mit dem Vorjahr interessiert viele.

Noch 28 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Interpublic of. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,03 Milliarden Euro. Sowohl Investoren als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass im Vergleich zum vorherigen Quartal ein leichter Umsatzanstieg zu erwarten ist. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interpublic of einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro und nun wird mit einem Anstieg um +5,10 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll...