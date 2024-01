Interpublic of Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Interpublic Of Cos-Aktie zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 78,8, was auf eine Überkauftheit hindeutet und als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Interpublic Of Cos-Aktie war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch negative Signale im Meinungsmarkt vorhanden waren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Vergleicht man dies mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von -5,21 Prozent. Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten für die Interpublic Of Cos-Aktie zeigt langfristig ein "Gut"-Rating, basierend auf 4 positiven und 2 neutralen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral"-Titel betrachtet, basierend auf den jüngsten Empfehlungen. Die Analysten erwarten eine positive Entwicklung mit einem mittleren Kursziel von 40,17 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.