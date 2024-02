Interpublic of Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Interpublic Of Cos-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für die Interpublic Of Cos-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 39,75 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Interpublic Of Cos war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Interpublic Of Cos in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.