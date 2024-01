Interpublic of Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Interpublic Of Cos wird positiv bewertet, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert werden. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, fielen größtenteils positiv aus. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale zu verzeichnen waren, insbesondere auf der analytischen Seite. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung eines Wertpapiers verwendet, um festzustellen, ob es überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Interpublic Of Cos liegt bei 60,64 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 40,3 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,62 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der eine Abweichung von +4,37 Prozent aufweist.

Die Analysten haben die Aktie von Interpublic Of Cos in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf den jüngsten Analysen. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 40,17 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 23,59 Prozent hindeutet und eine insgesamt positive Bewertung seitens der Analysten ergibt.