Interpublic of Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Interpublic Of Cos hat in den vergangenen 12 Monaten von Analysten 2 mal die Bewertung "Gut", 2 mal die Bewertung "Neutral" und 0 mal die Bewertung "Schlecht" erhalten. Langfristig wurde der Titel demnach von institutioneller Seite mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Interpublic Of Cos. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 26,59 Prozent auf der Basis des aktuellen Kurses von 31,4 USD und haben ein mittleres Kursziel von 39,75 USD festgelegt. Aufgrund dieser Entwicklung bewerten sie die Aktie als "Gut". Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut" für ihre Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussionen der Anleger waren in den letzten Tagen von negativen Themen zu Interpublic Of Cos geprägt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Interpublic Of Cos mit 31,4 USD inzwischen -3,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,85 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 90, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Interpublic Of Cos.