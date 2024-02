Interpublic of Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Conifer Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Interpublic Of Cos-Aktie liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 48,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Gesamteinschätzung der Analysten für Interpublic Of Cos ergibt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine schlechten Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Interpublic Of Cos liegt bei 39,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 22,69 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Interpublic Of Cos-Aktie der letzten 200 Handelstage um -1,97 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -0,31 Prozent, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab jedoch auch 2 positive Signale und 1 negatives Signal, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.