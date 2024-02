Interpublic of Aktie: Was könnte passieren?

Der gleitende Durchschnittskurs der Interpublic Of Cos beträgt aktuell 33,13 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 32,6 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,6 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 32,4 USD, was einem Abstand von +0,62 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie der Interpublic Of Cos. Der RSI7 beträgt 38,64 und der RSI25 liegt bei 46,18, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Interpublic Of Cos-Aktie ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 39,75 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung von 21,93 Prozent und führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" von Seiten der Analysten.