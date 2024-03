Interpublic of Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen für die Interpublic Of Cos abgegeben. Dabei wurde der Titel 2 Mal als "Gut" und 2 Mal als "Neutral" bewertet, während kein Mal eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Aktuelle Analystenupdates liegen jedoch nicht vor. Des Weiteren beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 31,4 USD und erwarten eine Entwicklung von 26,59 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 39,75 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt und führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Interpublic Of Cos-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 90, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ist mit "Neutral" eingestuft, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Interpublic Of Cos derzeit um -3,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Interpublic Of Cos in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".