Interpublic of Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung haben Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Interpublic Of Cos wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Interpublic Of Cos abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,75 USD, was eine mögliche Steigerung um 21,93 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 33,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 32,6 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen neutralen Stand. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Interpublic Of Cos als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 38,64 und der RSI25 bei 46,18, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.