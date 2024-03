Interpublic of Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Stimmung rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für Investoren und Analysten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle.

Bei Interpublic Of Cos wurde die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der Aktie von Interpublic Of Cos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Interpublic Of Cos insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut". Dabei setzt sich die Bewertung aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 23,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dennoch wurden auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Interpublic Of Cos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage erhalten eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Aktie von Interpublic Of Cos basierend auf der Stimmung, den Analystenmeinungen und dem RSI eine neutrale bis leicht positive Bewertung erhalten.