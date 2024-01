Interpublic of Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Interpublic Of Cos wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als „Schlecht“ eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt bei 31,97 USD, während der GD200 bei 33,7 USD liegt, was einer Abweichung von -5,13 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 31,21 USD, was einer Abweichung von +2,44 Prozent entspricht, und somit als „Neutral“ eingestuft wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Interpublic Of Cos überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 12 positive und einen negativen Trend, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Interpublic Of Cos daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysten schätzen die Aktie der Interpublic Of Cos auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analysten waren 4 positiv, 2 neutral und keiner negativ eingestellt. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie jedoch als "Neutral" betrachtet, da in den letzten Studien 0 Analysten sie als Gut, 1 als Neutral und keiner als Schlecht einstuften. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 40,17 USD, was einer Erwartung von 25,64 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Interpublic Of Cos.