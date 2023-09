Interpublic of Aktie: Quartalszahlen erwartet und wichtige Tipps für Aktionäre

Im Gegenteil, er wurde nach unten durchbrochen. Aktionäre sollten dies bei ihrer Entscheidung, in die Interpublic of Aktie zu investieren, berücksichtigen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Interpublic of werden mit Spannung erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird und auch der Gewinn eine positive Entwicklung zeigt. Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls optimistisch. Dennoch sollten Aktionäre auch den negativen Kurstrend und die fehlende Unterstützung durch den Gleitenden Durchschnitt 50 beachten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Interpublic of Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird.