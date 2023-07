Interpublic of Aktie: Prognose und Entwicklung der Quartalszahlen in 81 Tagen

Finanzexperten erwarten gespannt die Veröffentlichung der Quartalszahlen des in New York ansässigen Unternehmens Interpublic of in 81 Tagen. Welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können Aktionäre voraussichtlich erwarten? Und wie hat sich die Interpublic of Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 81 Tage, bis die Quartalszahlen der Interpublic of Aktie bekannt gegeben werden. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,28 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 hatte Interpublic of einen Umsatz von 2,40 Mrd. EUR erzielt, und nun wird ein Anstieg um +5,10 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um...