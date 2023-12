Interpublic of Aktie: Keine Panik!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Interpublic Of Cos 4-mal die Bewertung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" zugeordnet. Langfristig erhält der Titel also das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gab keine Analystenupdates zu Interpublic Of Cos im letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 32,94 USD und erwarten eine Entwicklung von 24,47 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 41 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und damit insgesamt von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Interpublic Of Cos-Aktie beträgt aktuell 43 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 32,87. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Interpublic Of Cos.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Interpublic Of Cos liegt bei 33,8 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 32,94 USD liegt, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) steht die Aktie bei +8,68 Prozent, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Interpublic Of Cos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen gab es jedoch einige negative Themen, wodurch die Gesamtbewertung als "Neutral" ausfällt. Die Analyse ergab 2 negative und keine positiven Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.