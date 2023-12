Interpublic of Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analystenbewertung für Interpublic Of Cos in den letzten 12 Monaten zeigt, dass der Titel 4 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine "Schlecht" Bewertungen, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 24,81 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 41 USD prognostiziert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Interpublic Of Cos sowohl auf kurzer als auch auf längerer Basis als überverkauft betrachtet wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,21 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 27,82 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,87 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 29,75 USD ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger, die auch Einfluss auf den Aktienkurs hat, wird ebenfalls analysiert. Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare zu Interpublic Of Cos, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt wird Interpublic Of Cos von institutionellen Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf der erwarteten Kursentwicklung und der technischen Analyse. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, obwohl die Handelssignale eine andere Einschätzung liefern.