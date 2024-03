Interpublic of Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise auf die Marktentwicklung geben. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Interpublic Of Cos in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, weshalb wir die Aktie als "Schlecht" bewerten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben.

Vier Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Bewertungen für die Interpublic Of Cos-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Dadurch ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 39,75 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 21,37 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 32,75 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 32,34 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Interpublic Of Cos zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da die Werte weder überkauft noch überverkauft sind.

Insgesamt erhält die Interpublic Of Cos-Aktie gemäß unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

