Interpublic of Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten hat Interpublic Of Cos insgesamt fünf Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus vier "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung. Es gab keine Analystenupdates zu Interpublic Of Cos im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 41 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Interpublic Of Cos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 33,8 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 32,64 USD, was einem Unterschied von -3,43 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,39 USD, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um 7,4 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Interpublic Of Cos daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Interpublic Of Cos als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 59,66, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,39 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Index ist daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch drei klar negative Signale erkannt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.