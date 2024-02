Interpublic of Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Interpublic Of Cos-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Interpublic Of Cos. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 39,75 USD, was einer Erwartung von 29,14 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 30,78 USD liegt.

Die technische Analyse der Interpublic Of Cos-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 33,24 USD für den Schlusskurs liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,78 USD, was einem Unterschied von -7,4 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 32,26 USD, was einem Unterschied von -4,59 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz lassen darauf schließen, dass die Aktie von Interpublic Of Cos eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Interpublic Of Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung. Im zurückliegenden Zeitraum konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, davon ein positives und vier negative. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie.

Zusammenfassend ist die Einschätzung, dass die Aktie von Interpublic Of Cos bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.