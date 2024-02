Interpublic of Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Interpublic Of Cos betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 58,89 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Interpublic Of Cos eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und fünf negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Interpublic Of Cos daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Interpublic Of Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 33,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,7 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Interpublic Of Cos als "Gut"-Titel, basierend auf einer Umfrage unter 18 Analysten, von denen 2 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewerteten. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 39,75 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Insgesamt erhält Interpublic Of Cos für den RSI, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung Bewertungen im Bereich "Neutral" bis "Gut".