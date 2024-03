Interpublic of Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Interpublic Of Cos-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 32,26 USD liegt, was einer Abweichung von -1,77 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 32,34 USD weist mit einem letzten Schlusskurs von 32,26 USD eine geringe Abweichung von -0,25 Prozent auf. Zusammenfassend erhält die Interpublic Of Cos-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Interpublic Of Cos-Aktie liegt bei 39, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 55,43 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Interpublic Of Cos-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien unterdurchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Allerdings wurden auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.