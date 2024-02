Interpublic of Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Interpublic Of Cos-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (39,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 22,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Interpublic Of Cos also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Interpublic Of Cos basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bezogen auf Interpublic Of Cos war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien sowie die Betrachtung von Themen rund um den Wert ergab eine "Gut"-Einstufung. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für Interpublic Of Cos. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität und eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Einschätzung für die Interpublic Of Cos-Aktie.