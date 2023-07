Interpublic erwartet 6,30% Umsatzwachstum im 3. Quartal, Analysten prognostizieren langfristigen Anstieg

Die Quartalszahlen sind für Aktionäre und Analysten immer von besonderem Interesse. Die aktuellen Schätzungen zeigen, dass Interpublic of im 3. Quartal voraussichtlich einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erzielen wird, was einem Plus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der Gewinn soll voraussichtlich um 20,60 Prozent auf 279,16 Mio. EUR steigen.

Für das gesamte Jahr erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg von 3,10 Prozent und eine Gewinnsteigerung von 6,20 Prozent auf insgesamt 1,02 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies ein deutlicher Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 2,48 EUR.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aktionäre auf diese Zahlen reagieren werden. In den letzten Monaten konnte die Aktie bereits leicht zulegen und stieg in den letzten 30 Tagen um +0,94%.

Die Analysten sehen auch langfristig...