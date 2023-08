Interpublic: Vorstellung der Quartalsbilanz – Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Interpublic mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Interpublic-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Vor dem Börsenstart des neuen Quartalsberichts bleiben nur noch 76 Tage. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 11,99 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Präsentation. Laut Datenanalyse erwarten die Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interpublic einen Umsatz von 2,39 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +5,10 Prozent auf 2,18 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +15,90 Prozent steigen und...