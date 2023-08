Interpublic: Spannung vor Quartalszahlen - Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnwachstum

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Interpublic in New York, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Interpublic-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Interpublic beträgt derzeit 11,62 Milliarden Euro. In nur 67 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interpublic einen Umsatz von 2,39 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass dieser nun um +5,10 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro steigt. Auch beim Gewinn ist ein Anstieg um +15,90 Prozent auf 264,61 Millionen Euro zu erwarten.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der...