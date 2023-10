Interpublic Quartalsprognose: Starkes Umsatzplus und Gewinnsteigerung erwartet

In 123 Tagen wird das Unternehmen Interpublic mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die aktuellen Schätzungen zeigen ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Für das letzte Quartal des Jahres 2022 wird ein Umsatz von 3,76 Mrd. EUR erwartet, was einem Anstieg von +32,32 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +79,63 Prozent auf 508,65 Mio. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der Umsatz um +32,32 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR steigt und der Gewinn um +79,63 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR anwächst. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 2,57 EUR liegen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Schätzungen ist unterschiedlich. In den letzten 30 Tagen ist...