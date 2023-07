Interpublic Quartalsbilanz Vorschau: Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

In 92 Tagen wird das Unternehmen Interpublic mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Interpublic Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Interpublic Aktie beträgt beeindruckende 13,52 Mrd. EUR. Somit wächst die Erwartungshaltung der Anleger hinsichtlich der bevorstehenden Quartalszahlen. Laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass im Vergleich zum Vorquartal ein leichtes Umsatzwachstum zu verzeichnen sein wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte Interpublic einen Umsatz von 2,35 Mrd. EUR, wobei nun ein Anstieg um +6,30 Prozent auf etwa 2,16 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn ist eine positive Entwicklung abzusehen – dieser...