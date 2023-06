Interpublic Quartalsbilanz: Experten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung im zweiten Quartal

In knapp drei Wochen wird das in New York ansässige Unternehmen Interpublic seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, mit welchen Gewinn- und Umsatzzahlen sie rechnen können. Zudem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Interpublic-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,73 Milliarden Euro und wird bald die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Interpublic einen Umsatz von 2,50 Milliarden Euro, während nun ein Anstieg um 0,70 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um 3,20 Prozent auf 202,87 Millionen Euro fallen.

Auf das gesamte Jahr betrachtet sind die Analysten...