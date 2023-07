Interpublic Quartalsbilanz: Erwartete Umsatzsteigerung und Analystenprognosen

In 79 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Interpublic seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Interpublic-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Interpublic beträgt 11,67 Mrd. EUR. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,39 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um +5,10 Prozent auf 2,18 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um +15,90% auf 264,90 Mio. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten optimistisch mit einer prognostizierten Umsatzsteigerung von +1,80 Prozent und einem Gewinnanstieg von +6,20 Prozent auf 963,82 Mio. EUR gegenüber...