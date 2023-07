Interpublic Group: Erwartung von 6,30% Umsatzsteigerung im dritten Quartal 2023

In genau 89 Tagen wird das Unternehmen Interpublic Group of Companies, Inc. seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Spannend wird sein, mit welchem Umsatz und Gewinn die Firma aufwarten kann und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Interpublic Group of Companies, Inc. zählt derzeit zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 14,06 Milliarden Euro. Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Quartalszahlen und aktuelle Datenanalysen deuten darauf hin, dass es ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal geben könnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interpublic of einen Umsatz von 2,35 Milliarden Euro und nun wird erwartet, dass dieser um +6,30 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro steigen wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +20,60...