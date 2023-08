Interpublic Aktie: Trotz Abwärtstrend, Analysten prognostizieren 18% Gewinnanstieg

Die Interpublic of Aktie befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung und hat in den letzten 30 Tagen einen Verlust von -15,74% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Kursanstieg auf 35,71 EUR, was einem Gewinn von +18,02% entspricht.

Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 65 Tagen erwartet. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +5,10% auf 2,19 Mrd. EUR steigen wird. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +15,90% auf 266,56 Mio. EUR anwachsen.

Auf Jahressicht wird mit einem Umsatzplus von +1,70 Prozent gerechnet. Der Gewinn soll sich um +5,80 Prozent erhöhen und voraussichtlich bei 971,39 Mio. EUR liegen.

Aktionäre sollten beachten, dass die Charttechnik derzeit negativ ist und der Gleitende...