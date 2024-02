Interparfums Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Interparfums wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Meinung unserer Redaktion.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Interparfums haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Interparfums-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 54,33 EUR. Der letzte Schlusskurs (49,8 EUR) weicht somit um -8,34 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (48,93 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,78 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Interparfums führt bei einem Niveau von 51,9 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,55 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".