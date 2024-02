Internet Initiative Japan Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Internet Initiative Japan":

Die Dividendenrendite von Internet Initiative Japan beträgt derzeit 1,14 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,1 Prozent, weshalb unsere Analysten das Unternehmen neutral bewerten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Internet Initiative Japan eine Performance von 31,25 Prozent, was einer Outperformance von +24,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche entspricht. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,6 Prozent, wobei Internet Initiative Japan um 28,64 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls positiv eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Internet Initiative Japan-Aktie einen Wert von 62,15 für den RSI7 und 57,4 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.