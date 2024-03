Internet Initiative Japan Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Internet Initiative Japan":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Internet Initiative Japan mit 26 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 26,23 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 11 Prozent. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Internet Initiative Japan-Aktie bei 2548,41 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2880,5 JPY, was einem Unterschied von +13,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine positive Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet. Daher erhält die Internet Initiative Japan-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Internet Initiative Japan liegt aktuell bei 1,14 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,01 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Internet Initiative Japan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent erzielt. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -6,35 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens 1,66 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.